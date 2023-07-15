Фенербахче хоче підписати героя ЧС-2022

Фенербахче готує трансфер голкіпера

Джерело - Чемпіон.

Фенербахче влітку планує підписати голкіпера Динамо Загреб Доминика Ливаковича.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Турецький клуб пропонує за 28-річного голкіпера 8 мільйонів євро.

Фенербахче готовий запропонувати Ливаковичу контракт на 3 сезони - до літа 2027 року.

У минулому сезоні Ливакович пропустив 39 м'ячів у 50 матчах, провівши на "нуль" 13 ігор.

На ЧС-2022 воротар пропустив шість голів та двічі відіграв на нуль у п'яти матчах.

Раніше Динамо засудило поїздку Фенербахче до росії.