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Фенербахче хоче підписати героя ЧС-2022

Фенербахче готує трансфер голкіпера
Сьогодні 08:55 278 0
Фенербахче хоче підписати героя ЧС-2022
Фото - gettyimages
#Динамо Загреб, #Футбольні трансфери, #Фенербахче, #Доминик Ливакович

Джерело - Чемпіон.

Фенербахче влітку планує підписати голкіпера Динамо Загреб Доминика Ливаковича.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Турецький клуб пропонує за 28-річного голкіпера 8 мільйонів євро.

Фенербахче готовий запропонувати Ливаковичу контракт на 3 сезони - до літа 2027 року.

У минулому сезоні Ливакович пропустив 39 м'ячів у 50 матчах, провівши на "нуль" 13 ігор.

На ЧС-2022 воротар пропустив шість голів та двічі відіграв на нуль у п'яти матчах.

Раніше Динамо засудило поїздку Фенербахче до росії.

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