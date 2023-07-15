Фенербахче хоче підписати героя ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Фенербахче влітку планує підписати голкіпера Динамо Загреб Доминика Ливаковича.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Турецький клуб пропонує за 28-річного голкіпера 8 мільйонів євро.
Фенербахче готовий запропонувати Ливаковичу контракт на 3 сезони - до літа 2027 року.
У минулому сезоні Ливакович пропустив 39 м'ячів у 50 матчах, провівши на "нуль" 13 ігор.
На ЧС-2022 воротар пропустив шість голів та двічі відіграв на нуль у п'яти матчах.
Раніше Динамо засудило поїздку Фенербахче до росії.