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Адвокат УАФ: Апеляція у Львові фактично покриває беззаконня суду першої інстанції

Денис Бугай відреагував на висновок Апеляційного суду міста Львова
Вчора 23:38 231 0
Адвокат УАФ: Апеляція у Львові фактично покриває беззаконня суду першої інстанції
#Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

Адвокат УАФ Денис Бугай відреагував на висновок Апеляційного суду міста Львова залишити у силі рішення про зміну запобіжного заходу для президента асоціації Андрія Павелка на тримання під вартою протягом 60 днів.

Про це повідомляє пресслужба української асоціації футболу.

"Важко зрозуміти мотиви апеляційного суду, який залишив під вартою президента УАФ, члена Виконкому УЄФА Андрія Павелка. На жаль, апеляція у Львові фактично покриває беззаконня суду першої інстанції. Черговий раз наголошуємо, що суддя Шевченківського суду Львова не мала права розглядати клопотання слідства.

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Андрій Павелко на момент подій, які розслідуються, був народним депутатом. Це виключна підслідність НАБУ та підсудність ВАКС. Рішення судді зі Львова не лише незаконне, воно фактично руйнує правову антикорупційну систему України. Ми з колегами продовжуємо активні дії щодо захисту Андрія Павелка, із залученням міжнародно-правових юридичних інструментів, у тому числі", - сказав Бугай.

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