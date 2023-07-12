Головне
Світоліна перемогла Швьонтек на шляху до півфіналу Вімблдона
Вчора 18:29 3550 3
Дніпро-1 підписав лідера Олександрії
Сьогодні 14:37 263
Бубка буде судитися з Bihus.Info
Сьогодні 14:07 675
Редкач здобув першу перемогу за понад чотири роки
Сьогодні 10:20 691 1
УЄФА може об'єднати заявки на Євро-2032
Сьогодні 09:45 570
Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023
Сьогодні 02:00 15558
Кочергін допоміг Ракуву перемогти Флору: результати кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:39 885
Удар Світоліної в матчі проти Швьонтек став найкращим за ігровий день
Вчора 23:21 2222
Світоліна - Швьонтек: огляд 1/4 фіналу Вімблдона
Вчора 20:32 1282
За вихід у фінал Вімблдона-2023 Світоліна зіграє з Вондроушовою
Вчора 19:53 7356 1
Прямі трансляції

Генеральний секретар УАФ знову не з'явився на засідання суду та зник

Генеральний секретар УАФ не з'явився без жодних пояснень.
Сьогодні 13:08 362 1
Генеральний секретар УАФ знову не з'явився на засідання суду та зник
Фото - УАФ
#Українська асоціація футболу (УАФ), #Юрій Запісоцький

Джерело - Чемпіон.

Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький вже вкотре не з'явився до суду.

Про це повідомляє Telegram-канал Костянтина Андріюка.

12-го липня на 9:00 ранку у Львові було призначене судове засідання у справі Запісоцького, де мало відбутися слухання щодо зміни йому запобіжного заходу. 

Актуально: Суд не продовжив відсторонення Павелка з посади президента УАФ

Втім генеральний секретар УАФ не з'явився на слухання. Мобільний телефон функціонера вимкнено, правоохоронним органам не відоме його місцеперебування. 

Нагадаємо, Блохін та Бєланов готові виступити поручителями Запісоцького.

Коментарі ()
Популярне зараз
Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023 Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023 15558
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 24267
Світоліна не відразу повірила своєму щастю: відео переможного розіграшу Еліни в матчі зі Швьонтек у чвертьфіналі Вімблдона Світоліна не відразу повірила своєму щастю: відео переможного розіграшу Еліни в матчі зі Швьонтек у чвертьфіналі Вімблдона 4505
За вихід у фінал Вімблдона-2023 Світоліна зіграє з Вондроушовою За вихід у фінал Вімблдона-2023 Світоліна зіграє з Вондроушовою 7356 1
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 5343
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 9744
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 46778
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 31720
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 114980
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 6150
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 16564 3
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 48726 2