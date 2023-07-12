Генеральний секретар УАФ знову не з'явився на засідання суду та зник

Генеральний секретар УАФ не з'явився без жодних пояснень.

Джерело - Чемпіон.

Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький вже вкотре не з'явився до суду.

Про це повідомляє Telegram-канал Костянтина Андріюка.

12-го липня на 9:00 ранку у Львові було призначене судове засідання у справі Запісоцького, де мало відбутися слухання щодо зміни йому запобіжного заходу.

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Втім генеральний секретар УАФ не з'явився на слухання. Мобільний телефон функціонера вимкнено, правоохоронним органам не відоме його місцеперебування.

Нагадаємо, Блохін та Бєланов готові виступити поручителями Запісоцького.