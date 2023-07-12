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Мессі прибув у США для завершення переходу в Інтер Маямі

Ліонель Мессі незабаром стане гравцем Інтер Маямі
Сьогодні 11:25 194 0
Мессі прибув у США для завершення переходу в Інтер Маямі
Фото - gettyimages
#Інтер Маямі, #Ліонель Мессі, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі прибув до Флориди, щоб поставити свій підпис на контракті з Інтер Маямі.

Про це повдіомляє ESPN.

Клуб Девіда Бекхема активно готується до того, щоб представити аргентинця публіці.  Інтер Маямі планує презентувати Мессі в перерві фіналу Кубка КОНКАКАФ, який відбудеться у неділю, 16 липня (за місцевим часом).

Матч буде зіграний на Драйв Пінк Стедіум – домашній арені нового клубу Мессі.

Раніше президент Інтер Маямі назвав зарплату Мессі.

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