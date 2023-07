Мессі прибув у США для завершення переходу в Інтер Маямі

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі прибув до Флориди, щоб поставити свій підпис на контракті з Інтер Маямі.

Про це повдіомляє ESPN.

Клуб Девіда Бекхема активно готується до того, щоб представити аргентинця публіці. Інтер Маямі планує презентувати Мессі в перерві фіналу Кубка КОНКАКАФ, який відбудеться у неділю, 16 липня (за місцевим часом).

Матч буде зіграний на Драйв Пінк Стедіум – домашній арені нового клубу Мессі.

LIONEL MESSI HAS ARRIVED IN SOUTH FLORIDA TO MAKE HIS INTER MIAMI MOVE OFFICIAL ☀️



(via @SC_ESPN) pic.twitter.com/lgpKN3XeGN