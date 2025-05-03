Кудрівка переграла Буковину та вийшла на 2-е місце в Першій лізі

У суботу, 3 травня, відбулась низка матчів Першої ліги України з футболу.

Зокрема, у групі підвищення в класі Кудрівка перемогла Буковину. Завдяки цьому успіху вона набрала 32 очки та вийшла на друге місце у турнірній таблиці.

Стільки ж очок має Полтава, та один бал менше має Металіст 1925, але вони свої матчі туру ще не зіграли.

Також сьогодні відбудуться 3 поєдинки в групі вибування. Зокрема, Фенікс-Маріуполь зіграє з Прикарпаттям, Минай з Діназом, а тернопільська Нива прийме Кремінь.

Чемпіонат України – Перша ліга

Група підвищення у класі, 5 тур, 3 травня

Кудрівка – Буковина 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 5 Лєгостаєв, 2:0 – 16 Андрущенко

Нагадаємо, вчора, 2 травня, Епіцентр став першим клубом, який з наступного сезону виступатиме в Українській Прем'єр-лізі.