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Кудрівка переграла Буковину та вийшла на 2-е місце в Першій лізі

Олексій Мурзак — 3 травня 2025, 15:18
Кудрівка переграла Буковину та вийшла на 2-е місце в Першій лізі

У суботу, 3 травня, відбулась низка матчів Першої ліги України з футболу.

Зокрема, у групі підвищення в класі Кудрівка перемогла Буковину. Завдяки цьому успіху вона набрала 32 очки та вийшла на друге місце у турнірній таблиці.

Стільки ж очок має Полтава, та один бал менше має Металіст 1925, але вони свої матчі туру ще не зіграли.

Також сьогодні відбудуться 3 поєдинки в групі вибування. Зокрема, Фенікс-Маріуполь зіграє з Прикарпаттям, Минай з Діназом, а тернопільська Нива прийме Кремінь.

Чемпіонат України – Перша ліга
Група підвищення у класі, 5 тур, 3 травня

Кудрівка – Буковина 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 5 Лєгостаєв, 2:0 – 16 Андрущенко

Нагадаємо, вчора, 2 травня, Епіцентр став першим клубом, який з наступного сезону виступатиме в Українській Прем'єр-лізі.

Буковина Діназ Кремінь Минай Нива Тернопіль Чемпіонат України, Перша ліга Прикарпаття Кудрівка

Буковина

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