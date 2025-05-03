БК Дніпро переграв Київ-Баскет та захистив титул чемпіона України

БК Дніпро у третьому матчі фінальної серії Суперліги здолав Київ-Баскет та захистив титул чемпіона України.

Зустріч завершилась з рахунком 69:66 на користь дніпрян.

Господарі арени від самого початку поєдинку грали у домінуючому стилі, вигравши у підсумку три чверті. Завершальна частина гри залишилась повністю за гостями "Шинника", яким банально не вистачило часу на камбек.

Найкращим гравцем матчу став Сергій Тимофеєнко, який набрав 26 очок та виконав 7 підбирань.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

Фінал, 3 травня

БК Дніпро – Київ-Баскет 69:66 (19:13, 17:13, 20:16, 13:24)

Зазначимо, що це чемпіонство – друге поспіль для дніпрян. Минулого року у фінальній серії команда переграла БК Рівне із підсумковим рахунком 2:0.

Загалом для Дніпра цей тріумф став третім в історії та другим в сезоні – раніше підопічні Коваля здобули перемогу в Кубку України сезону-2024/25.

Найуспішнішим клубом чемпіонатів України залишається Будівельник – 10 перемог. На жаль, минулого року київський клуб знявся з розіграшу Суперліги через проблеми із фінансуванням.

Раніше повідомлялось, що з нового сезону склад Суперліги поповнить миколаївський клуб.