Президент Інтер Маямі назвав зарплату Мессі

Аргентинець Ліонель Мессі в Інтері Маямі зароблятиме від 50 до 60 млн доларів на рік.

Про це заявив президент і співвласник клубу Хорхе Мас.

"За контрактом Лео зароблятиме від 50 до 60 млн доларів на рік. Я витратив три роки на запрошення Мессі. Півтора року пройшли дуже щільно. Багато розмов із батьком футболіста Хорхе.

Бекхем спілкувався з Лео тільки про футбольні питання, тому що сам грав. Я не хотів, щоб Мессі відчував тиск. Ми спілкувалися в Барселоні, Маямі, Росаріо, Досі.

Весь чемпіонат світу я провів у Катарі, спостерігаючи за Аргентиною. Контракт з Apple був дуже важливий для укладення угоди", - сказав Мас.