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Президент Інтер Маямі назвав зарплату Мессі

Сьогодні 22:25 121 0
Президент Інтер Маямі назвав зарплату Мессі
Фото Getty Images
#Ліонель Мессі

Джерело - Marca.

Аргентинець Ліонель Мессі в Інтері Маямі зароблятиме від 50 до 60 млн доларів на рік.

Про це заявив президент і співвласник клубу Хорхе Мас.

"За контрактом Лео зароблятиме від 50 до 60 млн доларів на рік. Я витратив три роки на запрошення Мессі. Півтора року пройшли дуже щільно. Багато розмов із батьком футболіста Хорхе.

Бекхем спілкувався з Лео тільки про футбольні питання, тому що сам грав. Я не хотів, щоб Мессі відчував тиск. Ми спілкувалися в Барселоні, Маямі, Росаріо, Досі.

Весь чемпіонат світу я провів у Катарі, спостерігаючи за Аргентиною. Контракт з Apple був дуже важливий для укладення угоди", - сказав Мас.

Раніше Інтер Маямі призначив нового головного тренера.

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