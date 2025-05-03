Останній шанс України на підвищення у класі: де дивитися матчі Італія – Румунія та Велика Британія – Польща

Чемпіонат світу з хокею в дивізіоні 1A, що проходить у Румунії, добігає завершення. Попри поразку 2:3 від Японії у 5 турі збірна України зберігає шанси на підвищення в класі. Доля команди вирішуватиметься у двох заключних матчах дивізіону, які відбудуться у суботу, 3 травня.

16:00: Італія – Румунія

19:30: Велика Британія – Польща

Українська команда отримає путівку до елітного дивізіону, якщо Італія не обіграє Румунію в основний час, або якщо Польща в основний час здолає Велику Британію.

Де дивитися поєдинки

Українські вболівальники зможуть подивитися матчі в прямому етері: трансляція буде доступна на офіційному сайті "Суспільне Спорт".

Турнірна ситуація на даний момент:

Велика Британія – 9 очок

Україна – 9 очок

Італія – 7 очок

Японія – 7 очок

Польща – 6 очок

Румунія – 1 очко

Згідно з регламентом, до вищого дивізіону виходять дві кращі збірні. У разі рівності очок перевага надається команді, яка виграла в очній зустрічі.