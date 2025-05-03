Останній шанс України на підвищення у класі: де дивитися матчі Італія – Румунія та Велика Британія – Польща
Чемпіонат світу з хокею в дивізіоні 1A, що проходить у Румунії, добігає завершення. Попри поразку 2:3 від Японії у 5 турі збірна України зберігає шанси на підвищення в класі. Доля команди вирішуватиметься у двох заключних матчах дивізіону, які відбудуться у суботу, 3 травня.
- 16:00: Італія – Румунія
- 19:30: Велика Британія – Польща
Українська команда отримає путівку до елітного дивізіону, якщо Італія не обіграє Румунію в основний час, або якщо Польща в основний час здолає Велику Британію.
Де дивитися поєдинки
Українські вболівальники зможуть подивитися матчі в прямому етері: трансляція буде доступна на офіційному сайті "Суспільне Спорт".
Турнірна ситуація на даний момент:
Велика Британія – 9 очок
Україна – 9 очок
Італія – 7 очок
Японія – 7 очок
Польща – 6 очок
Румунія – 1 очко
Згідно з регламентом, до вищого дивізіону виходять дві кращі збірні. У разі рівності очок перевага надається команді, яка виграла в очній зустрічі.