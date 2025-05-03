Шахтар у другому таймі дотиснув Чорноморець у матчі УПЛ

Суботній ігровий день 27 туру УПЛ розпочався у Одесі, де місцевий Чорноморець приймав Шахтар. Поєдинок завершився розгромною перемогою гостей – 3:0.

У першому таймі господарям вдалося стримати атакувальний натиск команди Маріно Пушича, проте у другій половині матчу Шахтар дотиснув свого суперника. Дубль оформив Невертон, гол+пас на рахунку Артема Бондаренка.

Таким чином, Шахтар перервав серію з двох поспіль матчів без перемог в УПЛ. "Гірники" набрали 57 очок і залишаються третіми у турнірній таблиці. Чорноморець залишається на заключному, 18 місці з відставанням у 5 балів від зони перехідних матчів.

Чемпіонат України – УПЛ

27 тур, 3 травня

Чорноморець – Шахтар – 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 55 Бондаренко, 0:2 – 71 Невертон, 0:3 – 75 Невертон

Чорноморець: Рудько – Кисіль (Раян, 77), Жаржу, Єрмаков, Ракицький (Габелок, 69), Бутко – Лацабідзе (Шевцов, 46), Білошевський, Сігеєв (Безбородько, 69) – Хобленко, Мустафаєв (Янаков, 77).

Шахтар: Фесюн – Азаров (Педро Енріке, 70), Грам, Бондар, Вінісіус Тобіас – Марлон (Назарина, 76), Криськів, Бондаренко – Невертон (Швед, 78), Кауан Еліас (Егіналду, 70), Педріньйо (Аліссон, 76).

Попередження: 65 Білошевський – 56 Азаров

Вчора, 2 травня, Карпати на виїзді обіграли Лівий Берег.