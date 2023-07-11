Соломон: Бажаю всього найкращого Шахтарю і всім в Україні

Джерело - Чемпіон.
Новачок Тоттенгема Манор Соломон попрощався з Шахтарем.
Про це ізраїльтянин написав у Інстаграмі.
"Хоча я вже давно не грав за Шахтар, сьогодні настав час прощатися. Велика вдячність клубу, моїм партнерам по команді та вболівальникам. Разом ми створили чудові спогади! Бажаю всього найкращого Шахтарю і всім в Україні", - написав Соломон.
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Нагадаємо, Палкін планує зустрітися з керівництвом Тоттенгема щодо трансферу Соломона.
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