Соломон: Бажаю всього найкращого Шахтарю і всім в Україні

Новачок Тоттенгема Манор Соломон попрощався з Шахтарем.

Про це ізраїльтянин написав у Інстаграмі.

"Хоча я вже давно не грав за Шахтар, сьогодні настав час прощатися. Велика вдячність клубу, моїм партнерам по команді та вболівальникам. Разом ми створили чудові спогади! Бажаю всього найкращого Шахтарю і всім в Україні", - написав Соломон.