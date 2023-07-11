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Соломон: Бажаю всього найкращого Шахтарю і всім в Україні

Ізраїльський півзахисник попрощався з Шахтарем
Сьогодні 17:17 252 0
Соломон: Бажаю всього найкращого Шахтарю і всім в Україні
#Тоттенгем, #Шахтар, #Манор Соломон

Джерело - Чемпіон.

Новачок Тоттенгема Манор Соломон попрощався з Шахтарем.

Про це ізраїльтянин написав у Інстаграмі.

"Хоча я вже давно не грав за Шахтар, сьогодні настав час прощатися. Велика вдячність клубу, моїм партнерам по команді та вболівальникам. Разом ми створили чудові спогади! Бажаю всього найкращого Шахтарю і всім в Україні", - написав Соломон.

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Допис, поширений Manor Solomon (@manorsolomon)

Нагадаємо, Палкін планує зустрітися з керівництвом Тоттенгема щодо трансферу Соломона.

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