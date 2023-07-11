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Палкін планує зустрітися з керівництвом Тоттенгема щодо трансферу Соломона

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Палкін планує зустрітися з керівництвом Тоттенгема щодо трансферу Соломона
#Тоттенгем, #Шахтар, #Манор Соломон

Джерело - Tribuna.com.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін все ще розраховує на зустріч з керівництвом Тоттенгема щодо трансферу Манора Соломона.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Сьогодні лондонський клуб офіційно оголосив про перехід 23-річного ізраїльського вінгера на правах вільного агента, хоча його контракт з Шахтарем був розрахований до кінця 2023 року.

Після початку повномасштабної війни Соломон скористався дозволом ФІФА і покинув Шахтар. Минулий сезон вінгер провів на правах оренди в Фулгемі, за який забив 5 голів у 24 матчах.

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