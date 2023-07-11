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Де Лаурентіс: Єдиний клуб, який може дозволити собі Осімхена - це ПСЖ

Президент Наполі готовий продати форвавда своєї команди
Сьогодні 16:33 213 0
Де Лаурентіс: Єдиний клуб, який може дозволити собі Осімхена - це ПСЖ
Фото: AFP
#Де Лаурентіс, #Наполі, #Осімхен

Джерело - Sport Mediaset.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс готовий продати форварда команди Віктора Осімхена.

Про це функціонер розповів порталу Sport Mediaset.

"Єдиний клуб, який може дозволити собі Віктора Осімхена - це ПСЖ. Якщо Нассер Аль-Хелайфі хоче зробити пропозицію в розмірі близько 200 млн євро... ми почекаємо і подивимося, що станеться. Особисто я думаю, що Віктор залишиться в Наполі", - сказав Де Лаурентіс.

Нагадаємо, Зелінський та Наполі не домовилися про продовження контракту.

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