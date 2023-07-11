Де Лаурентіс: Єдиний клуб, який може дозволити собі Осімхена - це ПСЖ

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс готовий продати форварда команди Віктора Осімхена.

Про це функціонер розповів порталу Sport Mediaset.

"Єдиний клуб, який може дозволити собі Віктора Осімхена - це ПСЖ. Якщо Нассер Аль-Хелайфі хоче зробити пропозицію в розмірі близько 200 млн євро... ми почекаємо і подивимося, що станеться. Особисто я думаю, що Віктор залишиться в Наполі", - сказав Де Лаурентіс.