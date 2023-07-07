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Інтер відхилив пропозицію Манчестер Юнайтед щодо Онана

Сьогодні 10:24 329 0
Інтер відхилив пропозицію Манчестер Юнайтед щодо Онана
#Інтер, #Манчестер Юнайтед, #Андре Онана

Джерело - Чемпіон.

Інтер повідомив Манчестер Юнайтед, що 50 мільйонів євро недостатньо для підписання голкіпера Андре Онана.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що покращена пропозиція у 45 мільйонів євро + 5 мільйонів євро була відхилена.

Проте переговори між сторонами тривають. 55 мільйонів євро може бути достатньою сумою, щоб найближчими днями закрити угоду по Онана.

У минулому сезоні 27-річний голкіпер відіграв 41 матч, з яких 19 провів на нуль, пропустивши 36 голів.

Відзначимо, що від переходу Онана до МЮ залежить доля голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна.

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