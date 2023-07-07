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Інтер досягнув домовленості з Трубіним

Скіра стверджує, що Анатолій перейде до міланської команди
Сьогодні 08:12 323 0
Інтер досягнув домовленості з Трубіним
#Інтер, #Анатолій Трубін, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Міланський футбольний клуб Інтер досяг принципової домовленості із 21-річним українським голкіпером донецького Шахтаря Анатолієм Трубіним.

Про це повідомляє відомий інсайдер Ніколо Скіра. 

Контракт буде розрахований до 2028 року.

Трубін перейде в Інтер лише в тому випадку, якщо Андре Онана залишить нерадзуррі і перейде до Манчестер Юнайтед.

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