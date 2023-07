Інтер досягнув домовленості з Трубіним

Міланський футбольний клуб Інтер досяг принципової домовленості із 21-річним українським голкіпером донецького Шахтаря Анатолієм Трубіним.

Про це повідомляє відомий інсайдер Ніколо Скіра.

Контракт буде розрахований до 2028 року.

Трубін перейде в Інтер лише в тому випадку, якщо Андре Онана залишить нерадзуррі і перейде до Манчестер Юнайтед.

