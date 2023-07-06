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Ромеро став гравцем Мілана

Мілан підписав 18-річного аргентинця
Вчора 22:28 236 0
Ромеро став гравцем Мілана
#Мілан, #Ромеро

Джерело - Чемпіон.

Мілан оголосив про підписання контракту з Лукою Ромеро на правах вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Останньою командою 18-річного аргентинця було Лаціо, за яке він забив 1 гол у 21 матчі.

Контракт футболіста розрахований до 2027 року, у новому клубі Ромеро гратиме під 18-м номером.

Раніше Челсі погодився продати Пулишича у Мілан.

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