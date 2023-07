Ромеро став гравцем Мілана

Мілан оголосив про підписання контракту з Лукою Ромеро на правах вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Останньою командою 18-річного аргентинця було Лаціо, за яке він забив 1 гол у 21 матчі.

Контракт футболіста розрахований до 2027 року, у новому клубі Ромеро гратиме під 18-м номером.

🗣️ A first word from Luka Romero: "It's a dream to be here" 🎙️



🗣️ Le prime parole di Luka Romero: "È un sogno essere qui" 🎙️

