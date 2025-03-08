Сокіл в результативному матчі здолав Атлетик в 17 турі Екстра-ліги

Відбувся перший матч ігрового дня 17 туру чемпіонату України з футзалу, в якому хмельницький Сокіл переграв Атлетик.

Поєдинок завершився із рахунком 5:4 на користь підопічних Ковальчика.

Перший тайм залишився повністю за Соколом, який забив чотири голи у ворота суперників, проте мав всі шанси втратити перемогу у другій половині зустрічі. Дніпровський колектив боровся за результат до останньої секунди матчу і зміг скоротити відставання до мінімуму, проте часу на порятунок вже не вистачило.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліги

17 тур, 8 березня

Сокіл – Атлетик 5:4 (4:1)

Голи: 0:1 – Зінгель, 2, 1:1 – Гуцуляк, 3, 2:1 – Чижик, 9, 3:1 – Первєєв, 9, 4:1 – Бабак, 18, 5:1 – Бабак, 29, 5:2 – Виставной, 39, 5:3 – Кримковий, 40, 5:4 – Сторожук, 40

Зазначимо, що матч Суха Балка – Енергія мав розпочатись о 12:00, але був відкладений через повітряну тривогу.

Окрім того, о 14:00 за київським часом має розпочатись поєдинок між in.IT та Ураганом.

Раніше стали відомі пари 1/4 фіналу Кубку України з футзалу.