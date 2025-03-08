Визначились два наступні суперники Іноуе

Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі (до 55,3 кг) Наоя Іноуе (29-0, 26 KO) дізнався імена суперників на два наступні поєдинки.

Про це повідомляє The Ring.

4 травня на арені "T-Mobile" у Лас-Вегасі японець проведе захист титулів проти американця мексиканського походження Рамона Карденаса (26-1, 14 КО).

У разі успіху в цьому протистоянні абсолютний чемпіон 14 вересня в Токіо, Японія проведе поєдинок з ексчемпіоном узбекистанцем Муроджоном Ахмадалієвим (13-1, 10 КО).

Нагадаємо, що в попередньому поєдинку японський чемпіон брутально нокаутував представника Південної Кореї Є Джун Кіма в 4 раунді.

Іноуе мав зустрітися в січні з Семом Гудманом, однак австралієць отримав травму ока та відклав бій. Через деякий час Гудман зазнав рецидиву ушкодження та відмовився від поєдинку.