Челсі погодився продати Пулишича у Мілан

Крістіан Пулишич покине Челсі

Челсі погодився на трансфер Крістіана Пулишича у Мілан.

Про це повідомляє Milan Reports.

Сталося це після того, як міланський клуб зробив покращену пропозицію, але конкретних цифр джерело не називає.

Раніше повідомлялося, що "россонері" підняли пропозицію з 14 млн євро до 22 млн.

Нагадаємо, Челсі придбав футболіста за 64 млн євро влітку 2019-го у дортмундської Боруссії.

Раніше повідомлялося, що Ікарді може продовжити кар'єру в Мілані.

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