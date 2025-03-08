Чепурний виграв бронзову медаль етапу Кубку світу зі спортивної гімнастики
Український спортсмен Назар Чепурний став бронзовим призером етапу Кубку світу зі спортивної гімнастики, який відбувається в азербайджанському Баку.
Атлет завоював медаль у вільних вправах, отримавши за свій виступ 13,633 бали від суддів. Зазначимо, що інший представник України – Юрій Ємельянов, посів сьоме місце за підсумками змагання.
Кубок світу зі спортивної гімнастики
Баку, Азербайджан
1. Єгор Шеремков – 14,600
2. Мілад Карімі (Казахстан) – 14,300
3. Назар Чепурний (Україна) – 13,633
...
7. Юрій Ємельянов (Україна) – 11,933
Зазначимо, що цей подіум став десятим для Чепурного на рівні Кубків світу – загалом на рахунку гімнаста дві золоті нагороди, сім срібних нагород та одна бронза.
Вже завтра, 9 березня, спортсмен боротиметься за медалі в опорних стрибках на коні.
Зазначимо, що на попередньому етапі КС зі спортивної гімнастики Назар виграв дві срібні нагороди.