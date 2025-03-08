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Чепурний виграв бронзову медаль етапу Кубку світу зі спортивної гімнастики

Володимир Максименко — 8 березня 2025, 12:45
Чепурний виграв бронзову медаль етапу Кубку світу зі спортивної гімнастики
Назар Чепурний
НОК України

Український спортсмен Назар Чепурний став бронзовим призером етапу Кубку світу зі спортивної гімнастики, який відбувається в азербайджанському Баку.

Атлет завоював медаль у вільних вправах, отримавши за свій виступ 13,633 бали від суддів. Зазначимо, що інший представник України – Юрій Ємельянов, посів сьоме місце за підсумками змагання.

Кубок світу зі спортивної гімнастики
Баку, Азербайджан

1. Єгор Шеремков – 14,600

2. Мілад Карімі (Казахстан) – 14,300

3. Назар Чепурний (Україна) – 13,633

...

7. Юрій Ємельянов (Україна) – 11,933

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Зазначимо, що цей подіум став десятим для Чепурного на рівні Кубків світу – загалом на рахунку гімнаста дві золоті нагороди, сім срібних нагород та одна бронза.

Вже завтра, 9 березня, спортсмен боротиметься за медалі в опорних стрибках на коні.

Зазначимо, що на попередньому етапі КС зі спортивної гімнастики Назар виграв дві срібні нагороди.

Спортивна гімнастика Назар Чепурний

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