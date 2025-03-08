Бражко пояснив провал Динамо у єврокубках
Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко назвав причину провалу клубу у єврокубках
Про це футболіст розповів у коментарі GG Sport.
"Що пішло не так? Я багато думав над цим. Завжди думаю про свою гру. Я, напевно, не знайшов відповідь для себе. У кваліфікації ми пройшли Партизан, грали з Рейнджерс. Потім був Зальцбург. Вважаю, що обидва матчі були рівними. Десь не вистачило реалізації нам.
Перша гра з Лаціо за змістом була непогана, але за рахунком ні. Я шукав відповідь і знайшов. Для мене це, напевно, впевненість була у самій кваліфікації. Коли грали з Лаціо, 0:3, десь нас трохи прибили до низу, спустили на землю", – розповів футболіст.
На думку гравця, переїзди відіграли ключову роль у результатах команди у єврокубках.
"Мені здається, переїзди дуже впливають. Не хочу, щоб це було відмазкою, але, я думаю, що це дуже впливає. Невпевненість, переїзди, багато часу ми не проводили вдома. Дуже складно виходити на поле, коли ти не свіжий. Ти не думаєш про гру. Ти думаєш про ситуацію в країні. Коли ти не в країні, а твоя сімʼя в країні. Обстріли завжди.
Багато речей, які складаються у пазл. У нас воно так і склалося у пазл", – розповів Бражко.
Зазначимо, що "біло-сині" фінішували на 34 місці у турнірній таблиці основного етапу Ліги Європи, записавши до свого активу 4 очки.
Раніше повідомлялося, що Бражко міг залишити Динамо цієї зими, проте клуб відхилив пропозицію від Вулвергемптона. А згодом футболіст підписав новий контракт із "біло-синіми".