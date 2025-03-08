Бражко пояснив провал Динамо у єврокубках

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко назвав причину провалу клубу у єврокубках

Про це футболіст розповів у коментарі GG Sport.

На думку гравця, переїзди відіграли ключову роль у результатах команди у єврокубках.

"Мені здається, переїзди дуже впливають. Не хочу, щоб це було відмазкою, але, я думаю, що це дуже впливає. Невпевненість, переїзди, багато часу ми не проводили вдома. Дуже складно виходити на поле, коли ти не свіжий. Ти не думаєш про гру. Ти думаєш про ситуацію в країні. Коли ти не в країні, а твоя сімʼя в країні. Обстріли завжди.

Багато речей, які складаються у пазл. У нас воно так і склалося у пазл", – розповів Бражко.