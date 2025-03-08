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Бражко: Я хочу бути лідером і вести за собою команду

Володимир Максименко — 8 березня 2025, 12:20
Бражко: Я хочу бути лідером і вести за собою команду
Володимир Бражко
ФК Динамо

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко розповів про свої амбіції бути капітаном і лідером команди, але зауважив, що для цього він ще не має достатнього досвіду.

Футболіст поспілкувався із GG Sport.

"Звичайно, я хочу бути лідером і вести за собою команду. Але зараз не знаю, може це вік, але є Ярмоленко, є Буяльський та інші дорослі гравці, які ведуть за собою команду.

Для цього потрібен час і досвід, спокій. Потрібно давати спокій команді. Коли ти заводишся, і гравці це бачать на полі, то буде хаос.

Лідерські якості або є, або їх нема, але їх можна прокачати. Це також залежить від позиції. Для мене прикладом є Кімміх, він лідер Баварії", – розповів Бражко.

У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав таку саму кількість результативних передач.

Бражко міг залишити Динамо цієї зими, проте клуб відхилив пропозицію від Вулвергемптона. А згодом футболіст підписав новий контракт із "біло-синіми".

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував трансфер Бражка до Англії, який так і не здійснився.

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Володимир Бражко

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