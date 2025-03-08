Мареска: Палмер щасливий у Челсі

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував останні виступи Коула Палмера, який у першій частині сезону вражав результативністю.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Звісно, що коли ви забиваєте гол, то допомагаєте команді перемогти та становитесь щасливими. Але Палмер і зараз щасливий у Челсі. Він розуміє, що зараз йому важко даються голи, але це нормально. Такий період може трапитись у будь-який момент сезону. Я бачу його на тренуваннях і він неймовірний футболіст", – розповів Мареска.

У сезоні-2024/25 Палмер зіграв 31 матч у всіх турнірах, в яких забив 14 м'ячів та віддав 6 результативних передач.

Зазначимо, що востаннє хавбек забивав 14 січня у матчі 21 туру проти Борнмута (2:2).

Раніше повідомлялось, що Челсі залишив Мудрика в заявці на плейоф Ліги конференцій попри допінг-скандал.