Сотні прапорів на трибунах та овації: фанати Вірджинії підтримали українського баскетболіста
У матчі баскетбольного турніру NCAA (National Collegiate Athletic Association) Вірджинія Максима Шульги приймала Дайтон.
Дайтон здобув перемогу з рахунком 79:76.
Українець проводить свій випускний рік в університеті, тому для нього це була остання гра перед домашньою публікою.
Фанати Вірджинії на представленні перед грою влаштували баскетболісту овації, а також на знак підтримки для Шульги тримали в руках український прапор.
Макс у цьому поєдинку провів на паркеті 39 хвилин, за які набрав 16 очок, зібрав 9 підбирань, віддав 3 передачі та зробив 2 перехоплення.
Цього сезону 22-річний захисник набирає 15,5 очка, віддає 3,8 передачі та робить 1,9 перехоплення за гру. У кожному з цих статистичних показників Шульга найкращий у команді. Також 196-сантиметровий гравець у середньому за гру робить 5,8 підбирань. Більше в команді відскоків збирає лише вищий на 14 см форвард Джек Кларк (6,9).
Нагадаємо, драфт-аналітик The Athletic Сем Вісіні вважає, що українець має шанси бути обраним у другому раунді драфту НБА-2025.