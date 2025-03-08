Сотні прапорів на трибунах та овації: фанати Вірджинії підтримали українського баскетболіста

У матчі баскетбольного турніру NCAA (National Collegiate Athletic Association) Вірджинія Максима Шульги приймала Дайтон.

Дайтон здобув перемогу з рахунком 79:76.

Українець проводить свій випускний рік в університеті, тому для нього це була остання гра перед домашньою публікою.

Фанати Вірджинії на представленні перед грою влаштували баскетболісту овації, а також на знак підтримки для Шульги тримали в руках український прапор.

Bit of pregame for #VCU, including the flag-waving reception for Max Shulga. TONS of Ukraine flags flying in the stands tonight #LetsGoVCU pic.twitter.com/NTBPECiR3T — Adam Cheek (@adamncheek) March 8, 2025

Once more, unto the breach then, Ram Nation 🟡⚫️🐏🏀 @RTDSports @VCU_Hoops (25-5, 15-2 @A10MBB) hosting @DaytonMBB (21-9, 11-6 @A10MBB) for FRIDA-10 LET’S ROCK AND ROLL FROM THE STU



Jacket is already off for @ryankopVCU @thepeppas ✌️😎



Ukrainian flags in stands for Max Shulga pic.twitter.com/27eRkZ1bL5 — Zach Joachim (@ZachJoachim) March 7, 2025

Raucous crowd here on senior night for VCU at the Siegel Center. Rams looking to pick up win number 26 on the season and get a slight résumé builder.



Ukrainian flags also waving for Max Shulga, the Kyiv native, on senior night pic.twitter.com/KASBzXezzn — Jack Fitzpatrick (@fitzalltheway) March 8, 2025

Макс у цьому поєдинку провів на паркеті 39 хвилин, за які набрав 16 очок, зібрав 9 підбирань, віддав 3 передачі та зробив 2 перехоплення.

Цього сезону 22-річний захисник набирає 15,5 очка, віддає 3,8 передачі та робить 1,9 перехоплення за гру. У кожному з цих статистичних показників Шульга найкращий у команді. Також 196-сантиметровий гравець у середньому за гру робить 5,8 підбирань. Більше в команді відскоків збирає лише вищий на 14 см форвард Джек Кларк (6,9).

Нагадаємо, драфт-аналітик The Athletic Сем Вісіні вважає, що українець має шанси бути обраним у другому раунді драфту НБА-2025.