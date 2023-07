Колишній тренер Шахтаря Каштру очолив Аль-Наср

Новим головним тренером Аль-Насра став португалець Луїш Каштру.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Саудівської Аравії.

Деталі угоди не розголошуються.

It's official : ✍️

Mr. Luis Castro is the New Head Coach of @AlNassrFC 💛



Welcome Boss 🤩 pic.twitter.com/u6tdX9lbs9