Колишній тренер Шахтаря Каштру очолив Аль-Наср

Джерело - Чемпіон.
Новим головним тренером Аль-Насра став португалець Луїш Каштру.
Про це повідомляє пресслужба клубу з Саудівської Аравії.
Деталі угоди не розголошуються.
It's official : ✍️— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 6, 2023
Mr. Luis Castro is the New Head Coach of @AlNassrFC 💛
Welcome Boss 🤩 pic.twitter.com/u6tdX9lbs9
Повідомлялося, що гравець Аль-Насра Кріштіану Роналду особисто зв’язався зі своїм земляком, щоб переконати його погодитися на роботу в команді з Саудівської Аравії.
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