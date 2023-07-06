Колишній тренер Шахтаря Каштру очолив Аль-Наср

Деталі угоди не розголошуються

Джерело - Чемпіон.

Новим головним тренером Аль-Насра став португалець Луїш Каштру.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Саудівської Аравії.

Деталі угоди не розголошуються.

It's official : ✍️

Mr. Luis Castro is the New Head Coach of @AlNassrFC 💛



Welcome Boss 🤩 pic.twitter.com/u6tdX9lbs9 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 6, 2023

Повідомлялося, що гравець Аль-Насра Кріштіану Роналду особисто зв’язався зі своїм земляком, щоб переконати його погодитися на роботу в команді з Саудівської Аравії.

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