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Колишній тренер Шахтаря Каштру очолив Аль-Наср

Деталі угоди не розголошуються
Сьогодні 15:35 264 0
Колишній тренер Шахтаря Каштру очолив Аль-Наср
#Аль-Наср, #Луїш Каштру

Джерело - Чемпіон.

Новим головним тренером Аль-Насра став португалець Луїш Каштру.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Саудівської Аравії.

Деталі угоди не розголошуються.

Повідомлялося, що гравець Аль-Насра Кріштіану Роналду особисто зв’язався зі своїм земляком, щоб переконати його погодитися на роботу в команді з Саудівської Аравії.

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