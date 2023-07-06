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Аспілікуета підписав дворічний контракт з Атлетіко

Сесар уже пройшов основну частину медогляду в Мадриді
Сьогодні 13:51 184 0
Аспілікуета підписав дворічний контракт з Атлетіко
#Сесар Аспілікуета, #Атлетіко Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Капітан Челсі Сесар Аспілікуета невдовзі приєднається до Атлетіко на правах вільного агента.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

33-річний іспанець підпише контракт з "матрацниками" строком на два роки.

Сесар уже пройшов основну частину медогляду в Мадриді.

Раніше Марсель підписав півзахисника Атлетіко.

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