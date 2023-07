Аспілікуета підписав дворічний контракт з Атлетіко

Капітан Челсі Сесар Аспілікуета невдовзі приєднається до Атлетіко на правах вільного агента.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

33-річний іспанець підпише контракт з "матрацниками" строком на два роки.

Сесар уже пройшов основну частину медогляду в Мадриді.

