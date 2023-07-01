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Марсель підписав півзахисника Атлетіко

Марсель підписав півзахисника Атлетіко
Сьогодні 08:40 246 0
Марсель підписав півзахисника Атлетіко
#Атлетіко Мадрид, #Кондогбіа, #Марсель, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Марсель оголосив про підписання 30-річного півзахисника Жоффре Кондогбіа з Атлетіко.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становить 8 мільйонів євро.

Минулого сезону гравець провів 27 матчів за мадридську команду у всіх турнірах та відзначився 2 асистами.

Нагадаємо, українська воротарка Боклач перейшла у Марсель.

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