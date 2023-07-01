Марсель підписав півзахисника Атлетіко

Джерело - Чемпіон.
Марсель оголосив про підписання 30-річного півзахисника Жоффре Кондогбіа з Атлетіко.
Про це повідомляє пресслужба французького клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу становить 8 мільйонів євро.
Минулого сезону гравець провів 27 матчів за мадридську команду у всіх турнірах та відзначився 2 асистами.
Нагадаємо, українська воротарка Боклач перейшла у Марсель.
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