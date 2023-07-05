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Адвокати УАФ: Незаконне затримання генерального секретаря припинено

Адвокати прокоментували затримання Юрія Запісоцького.
Сьогодні 18:51 275 0
Адвокати УАФ: Незаконне затримання генерального секретаря припинено
#Українська асоціація футболу (УАФ), #Юрій Запісоцький

Суд відпустив генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького.

Про це розповіли адвокати функціонера.

"Незаконне затримання генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького припинено. Таке рішення прийняв суд за ініціативою адвокатів Української асоціації футболу.

Нагадаємо, що вчора було незаконно затримано генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького. Хоча як підтверджує сьогоднішнє рішення суду, жодних підстав для затримання Юрія Запісоцького не було.

Це ще раз підтверджує, що такі дії представників силових відомств мають всі ознаки кампанії незаконного тиску на УАФ та переслідування її представників, що тривають з осені минулого року", — йдеться у заяві.

Раніше СБУ затримала генерального секретаря УАФ.

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