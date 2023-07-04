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СБУ затримала генерального секретаря УАФ

Запісоцького примусово доставлять на судове засідання у Львові
Сьогодні 16:22 1241 0
СБУ затримала генерального секретаря УАФ
ФОТО: УАФ
#Українська асоціація футболу (УАФ), #Юрій Запісоцький

Джерело - FootballHub.

Генерального секретаря Української Асоціації Футболу (УАФ) Юрія Запісоцького затримано співробітниками Служби безпеки України (СБУ).

Про це повідомляє FootballHub

Запісоцький пропустив останні судові засідання нібито через виклик у військкомат. Тепер Запісоцького примусово доставлять до Львова, де завтра, 5 липня, відбудеться засідання у його кримінальній справі.

Раніше  суд відправив Павелка у СІЗО. Застава у розмірі 9,88 млн гривень, яку за Павелка у листопаді 2022-го року внесла компанія "УАФ Маркетинг", перераховується на користь держави.

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