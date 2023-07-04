СБУ затримала генерального секретаря УАФ

Запісоцького примусово доставлять на судове засідання у Львові

Джерело - FootballHub.

Генерального секретаря Української Асоціації Футболу (УАФ) Юрія Запісоцького затримано співробітниками Служби безпеки України (СБУ).

Про це повідомляє FootballHub

Запісоцький пропустив останні судові засідання нібито через виклик у військкомат. Тепер Запісоцького примусово доставлять до Львова, де завтра, 5 липня, відбудеться засідання у його кримінальній справі.

Раніше суд відправив Павелка у СІЗО. Застава у розмірі 9,88 млн гривень, яку за Павелка у листопаді 2022-го року внесла компанія "УАФ Маркетинг", перераховується на користь держави.