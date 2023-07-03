Палкін: Вітаю ван Леувена з поверненням до Шахтаря

Джерело - Чемпіон.
Новий тренер Шахтаря Патрік ван Леувен добре знає донецький клуб.
Про це розповів генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.
"Дорогі друзі! Патрік ван Леувен - новий головний тренер Шахтаря! Вітаю Патріка з поверненням до нашого клубу. Він добре знає Шахтар, адже працював в Донецьку близько 7 років: деякі наші футболісти починали в Академії ще тоді, коли нею керував Патрік. Він пройшов довгий шлях від дитячого наставника до головного тренера команди Ліги чемпіонів.
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Вважаю, що з ван Леувеном наші молоді гравці та команда в цілому прогресуватимуть ще відчутніше, демонструватимуть яскравий футбол, здобуваючи перемоги й трофеї. Бажаю успіху Патріку та його тренерському штабу! Ласкаво просимо до родини донецького Шахтаря"! - написав Палкін
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