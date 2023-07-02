Шахтар бажає підписати півзахисника Маккабі

Гірники вже звʼязалися з гравцем

Шахтар зацікавлений півзахисником ізраїльського клубу Маккабі (Тель-Авів) Парфе Гіагоном.

Про це повідомляє sport5.co.il.

Після успіху з Манором Соломоном, який прийшов з ізраїльської ліги, гірники зв'язалися з агентом гравця і висловили готовність підписати його. Контракт півзахисника діє з клубом ще два роки.

Маккабі без вагань вступить у переговори, коли надійде офіційна пропозиція. Гравець бажає приєднатися до складу Шахтаря, щоб використати клуб як трамплін.

У минулому сезоні він забив чотири голи та зробив два асисти у 37-ми матчах.

Нагадаємо Шахтар оголосив про припинення співпраці з Йовичевичем.