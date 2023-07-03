Контракт з фахівцем розрахований до 2025-го року

Джерело - Чемпіон.

Колишній наставник Зорі Патрік ван Леувен став головним тренером Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Контракт з фахівцем розрахований до 30 червня 2025-го року.

🧡 Патрік ван Леувен – головний тренер "Шахтаря"! ⚒ Ласкаво просимо! Welkom! 👏



Контракт з нідерландським спеціалістом розрахований до 30 червня 2025 року.



Дізнайтеся більше: https://t.co/6mmC9YUjCx.#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/UbRy4pI1ev — ФК "Шахтар" Донецьк (@FCShakhtar_ua) July 3, 2023

Повідомлялося, що Лалатович проведе перше тренування із Зорею.

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