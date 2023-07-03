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Ван Леувен - головний тренер Шахтаря

Контракт з фахівцем розрахований до 2025-го року
Сьогодні 13:17 534 0
Ван Леувен - головний тренер Шахтаря
#Шахтар, #Патрік ван Леувен, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Колишній наставник Зорі Патрік ван Леувен став головним тренером Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Контракт з фахівцем розрахований до 30 червня 2025-го року.

Повідомлялося, що Лалатович проведе перше тренування із Зорею.

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