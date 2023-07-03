Джерело - Чемпіон.
Колишній наставник Зорі Патрік ван Леувен став головним тренером Шахтаря.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
Контракт з фахівцем розрахований до 30 червня 2025-го року.
🧡 Патрік ван Леувен – головний тренер "Шахтаря"! ⚒ Ласкаво просимо! Welkom! 👏— ФК "Шахтар" Донецьк (@FCShakhtar_ua) July 3, 2023
Контракт з нідерландським спеціалістом розрахований до 30 червня 2025 року.
Дізнайтеся більше: https://t.co/6mmC9YUjCx.#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/UbRy4pI1ev
Повідомлялося, що Лалатович проведе перше тренування із Зорею.
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