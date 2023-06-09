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Шахтар пригрозив судом клубам, які хочуть безкоштовно підписати легіонерів гірників

Палкін розповів про це на прикладі чуток про можливий перехід Соломона до Тоттенгема
Сьогодні 10:10 101 0
Шахтар пригрозив судом клубам, які хочуть безкоштовно підписати легіонерів гірників
#Тоттенгем, #Шахтар, #Манор Соломон

Джерело - ESPN.

Донецький Шахтар може подати до суду на Тоттенгем, якщо лондонці намагатимуться безкоштовно підписати вінгера Манора Соломона.

Про це заявив генеральний директор клубу Сергій Палкін.

"Я зв'язався з Соломоном та його агентом і запросив його повернутися до нашого клубу. Я сказав: "Ти можеш грати всі ігри в Лізі чемпіонів, ти будеш у стартовому складі", але він не хоче переїжджати, і я думаю, що він залишиться в Англії.

Зрештою, я не знаю, куди він піде. У будь-якому випадку, якщо він перейде до Тоттенгема, ми в цьому випадку розбиратимемося з Тоттенгемом у суді. Все зводиться до простої ситуації: звучить як безпідставне збагачення.

Ви уявляєте, що ми платимо великі гроші за цього гравця, а в результаті Тоттенгем отримує його безкоштовно? Це нечесно по відношенню до нашого клубу. Ми обов'язково підемо до суду і боротимемося за себе.

Хочу звернутися до тих клубів, які намагаються підписати наших гравців без сплати трансферного збору: Шахтар буде подаватиме позови про безпідставне збагачення проти гравців чи клубів, які збагатилися та отримали вигоду, отримавши фінансову вигоду.

Ми вважаємо, що ці клуби, які збагачуються за рахунок Шахтаря, будуть зобов'язані виплатити компенсацію. Ці клуби повинні розуміти, що вони роблять, коли вирішують підписати наших гравців", - сказав Палкін.

Нагадаємо, що Шахтар планує провести два благодійні матчі з командами АПЛ.

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