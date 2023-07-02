Англійський півзахисник Клеверлі завершив кар'єру у 33 роки

Таке рішення гравець прийняв через травму

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Вотфорда Том Клеверлі завершив кар'єру.

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Таке рішення гравець прийняв через травму.

Watford FC confirms that club captain Tom Cleverley is retiring from football as a result of injury.



However, some exciting news will soon be announced jointly by the club and Tom.



Thank you, Tom. 💛 pic.twitter.com/HuMAlqa6dZ — Watford Football Club (@WatfordFC) July 1, 2023

За свою кар'єру Клеверлі також виступав за Манчестер Юнайтед, Лестер, Віган, Астон Віллу та Евертон.

З манкуніанцями він вигравав чемпіонат Англії та двічі - Суперкубок країни.

Раніше Фабрегас оголосив про завершення кар'єри.

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