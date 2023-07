Англійський півзахисник Клеверлі завершив кар'єру у 33 роки

Колишній півзахисник Вотфорда Том Клеверлі завершив кар'єру.

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Таке рішення гравець прийняв через травму.

Watford FC confirms that club captain Tom Cleverley is retiring from football as a result of injury.



However, some exciting news will soon be announced jointly by the club and Tom.



Thank you, Tom. 💛 pic.twitter.com/HuMAlqa6dZ