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Англійський півзахисник Клеверлі завершив кар'єру у 33 роки

Таке рішення гравець прийняв через травму
Сьогодні 13:41 229 0
Англійський півзахисник Клеверлі завершив кар'єру у 33 роки
#Вотфорд

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Вотфорда Том Клеверлі завершив кар'єру.

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Таке рішення гравець прийняв через травму.

За свою кар'єру Клеверлі також виступав за Манчестер Юнайтед, Лестер, Віган, Астон Віллу та Евертон.

З манкуніанцями він вигравав чемпіонат Англії та двічі - Суперкубок країни.

Раніше Фабрегас оголосив про завершення кар'єри.

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