Ювентус оформив трансфер вінгера Лілля Тімоті Веа.

Про це повідомляє пресслужба туринців.

Контракт між сторонами розрахований до літа 2028 року.

Туринці витратили на трансфер 10,3 мільйона євро. Можливі бонуси складають 2,1 млн.

Timothy is one of us ⚪️⚫