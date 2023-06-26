Зідан відреагував на роботу у збірній Франції

Екстренер Реала Зінедін Зідан не виключає ймовірність того, що він може стати головним тренером збірної Франції.

Про це розповів сам французький фахівець.

"Очолити збірну Франції? Нічого не можна виключати. Ти повинен відчувати, що ти хочеш цього. Я знаю, чого хочу сьогодні і чого не хочу. Я просто кажу собі: якщо ця перерва є, то вона має бути. Ми повинні прийняти те, що вже трапилося, і що трапиться пізніше.

Де я бачу себе через п'ять років? Гадки не маю!" - заявив Зідан.