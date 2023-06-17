Перес може запропонувати Зідану посаду в Реалі, щоб підписати Мбаппе

Джерело - AS.
Президент Реала Флорентіно Перес розглядає варіант із запрошенням Зінедіна Зідана на одну з посад у структурі клубу
Про це повідомляє AS.
Перес планує піти на такий крок, щоб полегшити процес підписання нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.
Зідан вже допомагав мадридцям у перемовинах з Едуардо Камавінгою, Орельєном Чуамені та Джудом Беллінгемом, хоча офіційно не був працевлаштований у Реалі.
Зінедін може стати радником клубом.
Раніше Зідан відхилив пропозицію ПСЖ.
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