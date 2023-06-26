Луческу: Довелося залишитися, навіть коли стало гірше

Головний тренер Динамо Мірча Луческу не міг покинути команду під час війни.

Про це розповів сам румунський фахівець.

"Залишився у Динамо попри війну? Важко, дуже важко. Ніхто не знає, чим це закінчиться.

Тренування часто припиняються і доводиться йти в укриття. Під час матчів ліги може спрацювати сигнал тривоги: ти припиняєш грати, біжиш у роздягальню, чекаєш годину, потім відновлюєш.

Немає глядачів. Як ставитися до футболу в такій ситуації? Якби не футбол, все було б складніше. Футбол дає відчуття, що життя триває. Тому я не поїхав з України, де в мене були виняткові моменти. З донецьким Шахтарем я також вигравав у Європі з гравцями, які приїхали у великі команди, коли 24 лютого минулого року почалася війна. Усі виїхали.

Довелося залишитися, навіть коли стало гірше. Це питання відповідальності, поваги до людей і уболівальників", - відзначив Луческу.