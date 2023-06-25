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Лейпциг визначився із заміною для Гвардіола

Лукеба може приєднатися до табору биків
Сьогодні 19:40 245 0
Лейпциг визначився із заміною для Гвардіола
#Лейпциг

Джерело - football.ua.

Лейпциг серйозно розглядає варіант із підписанням 20-річного Кастелло Лукеби.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Напередодні стало відомо про те, що Манчестер Сіті зробив Лейпцигу офіційну пропозицію щодо центрального захисника Йошка Гвардіола в розмірі 90 мільйонів євро, не рахуючи різних бонусів.

Клуб уже визначилися з потенційною заміною для 21-річного хорвата, якщо той таки залишить клуб. Лукеба виступає за французький Ліон.

У цьому сезоні Кастелло Лукеба провів 38 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив два голи та заробив сім результативних передач.

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