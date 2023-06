Грізманн має намір залишитися в Атлетіко

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн не має наміру покидати мадридський клуб.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Гравець чітко дав зрозуміти, що любить клуб та не хоче йти з нього.

Antoine Griezmann plan, always been clear. He wants to continue at Atlético Madrid, he loves the club and has no intention to leave. ⚪️🔴✨ #Atleti



Feeling very clear on player side. pic.twitter.com/6AfP5gSVLB