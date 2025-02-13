Арсенал не збирається шукати заміну Гаверцу на ринку вільних агентів

Після того, як Кай Гаверц отримав важку травму, Арсенал все одно не збирається шукати на ринку вільних агентів того, хто міг би замінити форварда.

Про цей план "канонірів" повідомляє Фабріціо Романо.

Незважаючи на те, що команда залишилася без ще одного форварда, лондонський клуб не поспішає шукати спасіння поза "Емірейтс".

Згідно з джерелом, головний тренер Арсенала Мікель Артета сповнений рішучості знайти внутрішні рішення, поки команда чекає ще й на повернення Букайо Сака та Габріеля Мартінеллі.

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Втім, керівництво лондонців все ж планує інвестувати в нового нападника, проте це відбудеться лише насступного літа.

Нагадаємо, що вчора Арсенал отримав ще одну погану новину: через травму під час тренувального збору в Дубаї Кай Гаверц вилетів до кінця сезону.