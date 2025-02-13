Евертон, Лестер та Ноттінгем отримали попередження за рекламу нелегальних гральних сайтів

Евертон отримав попередження через спонсорську угоду зі Stake, після того, як букмекерська контора заявила, що припиняє свою діяльність у Великій Британії.

Про це повідомляє The Athletic.

Комісія з азартних ігор Великої Британії підтвердила, що надішле листа команді Віталія Миколенка, а також Ноттінгем Форесту та Лестеру, щоб попередити їх про ризики, пов'язані з рекламою нелегальних гральних сайтів.

У листі також міститиметься попередження про те, що "посадові особи клубів будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і, якщо їх визнають винними, їм загрожує штраф, тюремне ув'язнення або і те, і інше", якщо вони просуватимуть неліцензійний гральний бізнес.

Евертон відмовився коментувати цю новину, але в клубі стверджують, що ніколи не просували британську платформу Stake в рамках партнерства.

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Компанія TGP Europe Limited (TGP), яка управляє платформою, заявила, що закриє її наступного місяця, згідно з повідомленням Комісії з азартних ігор.

У червні 2022 року Stake став титульним спонсором Евертона, в результаті чого "іриски" отримують понад 10 мільйонів фунтів на сезон. Ця угода стала найбільшою в історії Евертона серед усіх титульних спонсорів.

Нагадаємо, що вчора пройшло останнє мерсисайдське дербі на "Гудісон Парк", в якому Евертон та Ліверпуль зіграли внічию 2:2.

Одразу після фінального свистка відбулася сутичка з участю гравців обох команд. Капітан "червоних" Вірджил ван Дейк звинуватив у її провокуванні одного з одноклубників Миколенка.