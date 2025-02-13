Ван Дейк звинуватив одноклубника Миколенка у провокуванні сутички після матчу Евертон – Ліверпуль

Вчорашнє останнє мерсисайдське дербі на "Гудісон Парк" між Евертоном та Ліверпулем завершилося не тільки рахунком 2:2, а й сутичкою, яку спровокував Абдулає Дукуре, вважає Вірджил ван Дейк.

Про це повідомляє The Athletic.

Після того, як арбітр Майкл Олівер дав фінальний свисток, хавбек "ірисок" підбіг до гостьової трибуни, де почав святкувати результат.

Це викликало відповідну реакцію в півзахисника "червоних" Кертіса Джонса, що й призвело до сутички між футболістами обох команд.

Після матчу капітан Ліверпуля ван Дейк звинуватив Дукуре в неспортивній поведінці, яка спровокувала сутичку. До того ж, 33-річний нідерландець вказав на те, що арбітр не впорався із ситуацією, яка вийшла з-під контролю.

"Для них це був фінал кубка. Ми бачили це минулого року. Дукуре хотів спровокувати наших фанатів. Кертіс не думав, що це правильно. Я думаю, що арбітр не контролював гру, я сказав йому про це. Це була дуже велика провокація з боку одного гравця. Ми всі це бачили і відреагували як команда, як могли. Ви знаєте, що відбувається в наш час, це стає однією великою сутичкою. Тоді не я маю розбиратися з цим, а арбітр, і сьогодні я не впевнений, що він повністю тримав ситуацію під контролем", – сказав ван Дейк.

Нагадаємо, що у матчі між Евертоном та Ліверпулем, який завершився з рахунком 2:2 завдяки пізньому голу Джеймса Тарковські, взяв участь Віталій Миколенко.

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