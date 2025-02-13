ФІФА відсторонила співробітника після арешту за звинуваченням в інтимному зв'язку з неповнолітнім

ФІФА відсторонила від роботи співробітника після того, як він був заарештований за звинуваченням у зустрічі з 14-річним хлопчиком для сексу в готелі в Корал-Гейблз, округ Маямі-Дейд, штат Флорида.

Про це повідомляє The Athletic.

Джек Едвард Коулз був затриманий федеральними агентами з відділу розслідувань внутрішньої безпеки в готелі в Корал-Гейблз, де розташовані американські офіси ФІФА.

39-річний британець був заарештований за звинуваченням у втягненні неповнолітнього в сексуальні стосунки і за звинуваченням у в'їзді до США з метою вступу в незаконні сексуальні стосунки з неповнолітнім.

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Федеральні агенти стверджують, що Коулз нібито познайомився з хлопчиком через додаток для знайомств Grindr у жовтні 2024 року і намагався зустрітися з ним знову на початку цього місяця.

Хлопець попередив федеральних слідчих про контакт, і в заяві зазначено, що він повідомив Коулзу, що йому 16 років. У штаті Флорида вік повноліття становить 18 років, а у Великій Британії – 16.

Коулз зазначений як керівник проєкту FIFA Sound, який організовує музичний супровід заходів і трансляцій керівного органу світового футболу.

У 2024 році ФІФА перевела весь свій юридичний відділ, а також команди аудиту, комплаєнсу та управління ризиками зі штаб-квартири в Цюріху до Корал-Гейблз поблизу Маямі.

Переїзд понад 100 співробітників відбувся напередодні проведення у США нового розширеного клубного чемпіонату світу у 2025 році та чоловічого чемпіонату світу у 2026 році, який США прийматимуть разом з Мексикою та Канадою.