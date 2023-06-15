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ПСЖ підшукав заміну Мбаппе

ПСЖ готується до відходу Мбаппе
Сьогодні 10:39 505 0
ПСЖ підшукав заміну Мбаппе
#Атлетіко Мадрид, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Кіліан Мбаппе, #Антуан Грізманн

Джерело - tribuna.com.

ПСЖ роздумує над потенційною заміною Кіліану Мбаппе, який нещодавно повідомив клуб, що не збирається продовжувати контракт.

Про це повідомляє Marca.

У паризькому клубі не хочуть через рік втрачати гравця безплатно, тому планують продати француза цього літа.

Втім, у разі відходу Кіліана, ПСЖ буде потрібно поповнити свій склад зіркою першої величини. Керівництво клубу розглядає на цю роль нападника Атлетіко Антуана Грізманна.

Попри те, що Дієго Сімеоне хоче зберегти найкращого бомбардира команди (15 голів та 16 асистів у Ла-Лізі 2022/23), а сам Грізманн також не бажає вдруге їхати з Мадриду, власник Атлетіко Хіль Марін готовий продати француза за 100 мільйонів євро.

Втім, за інформацією L’Equipe, клаусу в контракті Грізманна з "матрацниками" складає всього 25 мільйонів євро.

Раніше Мбаппе повідомив ПСЖ, що він не продовжуватиме контракт на додатковий сезон. Нинішній договір Мбаппе розрахований до літа 2024 року та містить пункт про пролонгацію на один рік за бажанням сторін. Відмовившись від продовження, Кіліан отримає статус вільного агента наприкінці сезону-2023/24.

Також була інформація, що ПСЖ виставив Мбаппе на трансфер.

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