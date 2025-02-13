Дебют не вдався: Лень провів перший матч у складі Лейкерс

Минулої ночі Олексій Лень дебютував за Лос-Анджелес Лейкерс, куди він нещодавно перейшов в результаті викупу контракту Вашингтоном.

Доволі символічно, що першим суперником центрового у складі "озерників" стала команда іншого українця – Лос-Анджелес завітав до Солт-Лейк-Сіті на гру проти Юти Святослава Михайлюка.

Свінгмен знову не вийшов на майданчик, а тому українського протистояння не було. 31-річний бігмен у свою чергу отримав від Джей Джей Редіка майже 22 хвилини. За цей час Лень зробив п'ять кидків, два з яких були точні, та заробив три фоли.

У підсумку Олексій завершив матч зі статистичною лінією в 4 очки, 7 підбирань, 2 передачі та один блок-шот. Але цього було недостатньо, щоб допомогти "пурпурово-золотим" уникнути поразки з рахунком 119:131.

Після цього апсету Лейкерс продовжують посідати п'яте місце таблиці Західної конференції, маючи баланс перемог 32-20.

У наступній грі регулярного сезону НБА Олексій Лень та його нова команда прийматимуть Шарлотт. Цей поєдинок відбудеться у ніч на 20 лютого, вже після паузи на Матч всіх зірок-2025.