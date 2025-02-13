Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Дебют не вдався: Лень провів перший матч у складі Лейкерс

Олексій Погорелов — 13 лютого 2025, 08:33
Олексій Лень
Олексій Лень
Getty Images

Минулої ночі Олексій Лень дебютував за Лос-Анджелес Лейкерс, куди він нещодавно перейшов в результаті викупу контракту Вашингтоном.

Доволі символічно, що першим суперником центрового у складі "озерників" стала команда іншого українця – Лос-Анджелес завітав до Солт-Лейк-Сіті на гру проти Юти Святослава Михайлюка.

Свінгмен знову не вийшов на майданчик, а тому українського протистояння не було. 31-річний бігмен у свою чергу отримав від Джей Джей Редіка майже 22 хвилини. За цей час Лень зробив п'ять кидків, два з яких були точні, та заробив три фоли.

У підсумку Олексій завершив матч зі статистичною лінією в 4 очки, 7 підбирань, 2 передачі та один блок-шот. Але цього було недостатньо, щоб допомогти "пурпурово-золотим" уникнути поразки з рахунком 119:131.

Читайте також :
Дюрант – восьмий гравець в історії НБА, який набрав 30 000 очок за кар'єру

Після цього апсету Лейкерс продовжують посідати п'яте місце таблиці Західної конференції, маючи баланс перемог 32-20.

У наступній грі регулярного сезону НБА Олексій Лень та його нова команда прийматимуть Шарлотт. Цей поєдинок відбудеться у ніч на 20 лютого, вже після паузи на Матч всіх зірок-2025.

Лос-Анджелес Лейкерс Олексій Лень Україна Святослав Михайлюк НБА Юта Джаз

Лос-Анджелес Лейкерс

Лень програв дебютний матч за Лейкерс Юті Михайлюка, Ірвінг переміг Голден Стейт в матчі НБА
Зірковий дует Нікс повторив досягнення, яке вдавалося лише зіркам Лейкерс
Лень став третім українцем в історії Лос-Анджелес Лейкерс
Олексій Лень – гравець Лос-Анджелес Лейкерс
До Дончича та Джеймса: Олексій Лень підпише контракт із Лейкерс

Останні новини