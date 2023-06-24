Рома продовжить оренду захисника Лідса Льоренте

Джерело - Чемпіон.
Рома та Лідс Юнайтед наближаються до угоди по центральному захиснику Дієго Льоренте.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Римський клуб хоче продовжити оренду 29-річного іспанця до кінця наступного сезону.
Угода завершується, останні деталі були обговорені протягом ночі.
AS Roma and Leeds United are closing in on deal for Diego Llorente to re-join Roma until the end of the next season. 🇪🇸 #ASRoma #LUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2023
Deal being completed as final details have been discussed overnight. pic.twitter.com/L1G48tQGqi
Нагадаємо, Клюйверт перейшов у Борнмут.
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