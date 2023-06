Рома продовжить оренду захисника Лідса Льоренте

Рома та Лідс Юнайтед наближаються до угоди по центральному захиснику Дієго Льоренте.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Римський клуб хоче продовжити оренду 29-річного іспанця до кінця наступного сезону.

Угода завершується, останні деталі були обговорені протягом ночі.

