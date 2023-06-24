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Рома продовжить оренду захисника Лідса Льоренте

Римський клуб хоче продовжити оренду 29-річного іспанця
Сьогодні 15:49 139 0
Рома продовжить оренду захисника Лідса Льоренте
#Лідс, #Льоренте, #Рома

Джерело - Чемпіон.

Рома та Лідс Юнайтед наближаються до угоди по центральному захиснику Дієго Льоренте.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Римський клуб хоче продовжити оренду 29-річного іспанця до кінця наступного сезону.

Угода завершується, останні деталі були обговорені протягом ночі.

Нагадаємо, Клюйверт перейшов у Борнмут.

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