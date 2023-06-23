Борнмут оголосив про перехід Клюйверта

Вінгер Роми Джастін Клюйверт перейшов у Борнмут.

Про це повідомляє пресслжба клубу.

Футболіст підписав довгостроковий контракт. Фінансові умови не розголошуються.

За даними журналіста Фабріціо Романо, контракт буде розрахований до 2028 року. Римляни отримають за 24-річного нідерландця 9,5 млн фунтів + 850 тисяч бонусами.

Минулий сезон гравець провів на правах оренди у Валенсії, відзначившись 8 голами та 1 результативною передачею у 29 матчах. Це була третя оренда гравця з моменту трансферу у 2018 році.

Раніше Борнмут призначив нового головного тренера.