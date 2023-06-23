Джерело - Daily Mail.
Тоттенгем має все більше впевненості, що їм вдасться придбати півзахисника Лестера Джеймса Меддісона у літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє Daily Mail.
Під час процесу перемовин лондонці розуміють, що швидше за все їм вдасться підписати 26-річного гравця попри пропозицію у розмірі 50 мільйонів фунтів за Меддісона та Харві Барса, яку Лестер відхилив минулого тижня.
Ньюкасл, якого раніше також пов'язували з Меддісоном, вирішив зосередитися на підписанні Сандро Тоналі з Мілана.
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