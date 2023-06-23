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Тоттенгем впевнений у підписанні хавбека Лестера Меддісона

Хавбек Летера близький до переходу в Тоттенгем
Сьогодні 12:52 198 0
Тоттенгем впевнений у підписанні хавбека Лестера Меддісона
Фото: AFP
#Лестер Сіті, #Меддісон, #Тоттенгем

Джерело - Daily Mail.

Тоттенгем має все більше впевненості, що їм вдасться придбати півзахисника Лестера Джеймса Меддісона у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Daily Mail.

Під час процесу перемовин лондонці розуміють, що швидше за все їм вдасться підписати 26-річного гравця попри пропозицію у розмірі 50 мільйонів фунтів за Меддісона та Харві Барса, яку Лестер відхилив минулого тижня.

Ньюкасл, якого раніше також пов'язували з Меддісоном, вирішив зосередитися на підписанні Сандро Тоналі з Мілана.

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