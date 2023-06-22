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Ньюкасл має намір підписати хавбека Мілана Тоналі

"Сороки" хочуть підписати півзахисника Мілана
Сьогодні 09:01 194 0
Ньюкасл має намір підписати хавбека Мілана Тоналі
#Мілан, #Ньюкасл Юнайтед, #Тоналі

Джерело - Чемпіон.

Ньюкасл веде переговори щодо переходу півзахисника Мілана Сандро Тоналі.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Англійський клуб пропонує гравцю зарплату у 8 мільйонів євро на рік + можливість отримати ще 2 мільйони у вигляді бонусів. 

Контракт у такому випадку буде розрахований до 2029 року.

Ньюкасл близький до домовленості з гравцем. Водночас перемовини з Міланом ще тривають, угоди поки що немає.

Нагадаємо, Мілан продовжує спроби підписати Тюрама.

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