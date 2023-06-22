Ньюкасл має намір підписати хавбека Мілана Тоналі

Джерело - Чемпіон.
Ньюкасл веде переговори щодо переходу півзахисника Мілана Сандро Тоналі.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Англійський клуб пропонує гравцю зарплату у 8 мільйонів євро на рік + можливість отримати ще 2 мільйони у вигляді бонусів.
Контракт у такому випадку буде розрахований до 2029 року.
Ньюкасл близький до домовленості з гравцем. Водночас перемовини з Міланом ще тривають, угоди поки що немає.
Newcastle are on the verge of reaching full agreement with Sandro Tonali on personal terms as salary proposal is really huge. 🚨⚪️⚫️ #NUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2023
Contract until June 2029 for €8m net plus €2m add-ons salary per season.
Milan-Newcastle are still discussing structure of deal/add ons. pic.twitter.com/8M4YiEpCMi
Нагадаємо, Мілан продовжує спроби підписати Тюрама.
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