Ньюкасл має намір підписати хавбека Мілана Тоналі

Ньюкасл веде переговори щодо переходу півзахисника Мілана Сандро Тоналі.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Англійський клуб пропонує гравцю зарплату у 8 мільйонів євро на рік + можливість отримати ще 2 мільйони у вигляді бонусів.

Контракт у такому випадку буде розрахований до 2029 року.

Ньюкасл близький до домовленості з гравцем. Водночас перемовини з Міланом ще тривають, угоди поки що немає.

