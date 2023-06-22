Ексзахисник Боруссії Геррейру підпише контракт з Баварією

Джерело - Чемпіон.
Баварія підпише колишнього захисника Боруссії Дортмунд Рафаела Геррейру вільним агентом.
Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.
Сьогодні гравець пройде медогляд. Після цього Геррейру підпише контракт до 2026 року.
❗️News #Nagelsmann: Reasons— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 24, 2023
- negative sporting development in Bundesliga
- lack of player development (talents & top transfers)
Players & bosses were also surprised by the fact that he is on ⛷️ holiday while his team has to work. Internally opinion: Wrong signal! @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/OzQkeINMws
Нагадаємо, Баварія та Манчестер Сіті ведуть переговори щодо Вокера.
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