Ексзахисник Боруссії Геррейру підпише контракт з Баварією

Баварія підпише колишнього захисника Боруссії Дортмунд Рафаела Геррейру вільним агентом.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Сьогодні гравець пройде медогляд. Після цього Геррейру підпише контракт до 2026 року.

