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Ексзахисник Боруссії Геррейру підпише контракт з Баварією

Португалець підпише контракт до 2026 року
Сьогодні 10:38 212 0
Ексзахисник Боруссії Геррейру підпише контракт з Баварією
Фото: AFP
#Боруссія Дортмунд, #Рафаел Геррейру

Джерело - Чемпіон.

Баварія підпише колишнього захисника Боруссії Дортмунд Рафаела Геррейру вільним агентом.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Сьогодні гравець пройде медогляд. Після цього Геррейру підпише контракт до 2026 року.

Нагадаємо, Баварія та Манчестер Сіті ведуть переговори щодо Вокера.

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